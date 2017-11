Após o empate contra o CRB, o Inter se reapresentou neste sábado (4) pela manhã no CT do Parque Gigante. Os titulares fizeram apenas trabalho de academia, enquanto os reservas treinaram no campo. O atacante Eduardo Sasha, que saiu no intervalo do jogo com o CRB reclamando de dores no tornozelo, está recuperado e ficará à disposição do técnico Guto Ferreira para o jogo desta segunda-feira (6) contra o Luverdense.