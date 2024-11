Flamengo e Prefeitura do Rio assinam acordo que vai gerar recursos para construção do estádio

O Flamengo deu grande passo nesta segunda-feira (25) para a realização do sonho de ter seu estádio próprio. Pela manhã, no salão nobre da sede social da Gávea, dirigentes e autoridades se reuniram para a assinatura do compromisso para viabilizar a construção da nova casa, na área do Porto Maravilha. O acordo de intenções prevê a elaboração de um Projeto de Lei que estabeleça uma operação em consórcio utilizando transferência do direito de construir, a fim de que o clube obtenha recursos para as obras.