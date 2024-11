Além de vibrar com o título da Copa do Brasil sobre o Atlético-MG, o Flamengo também comemora os valores que irão entrar em seus cofres. O clube carioca garantiu uma premiação robusta com a conquista do torneio mata-mata: embolsará R$ 93,1 milhões após vencer a competição nacional. A quantia foi acumulada na trajetória rubro-negra nesta edição do torneio.