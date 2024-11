No Inter de Vitão, Fernando, Alan Patrick e Borré, ninguém é mais decisivo para o time do que Wesley. O atacante é responsável direto por pelo menos 21 pontos na campanha colorada. Foi dele o gol da vitória sobre Bahia, Palmeiras, Corinthians, Vitória e Criciúma. Mais recentemente, Wesley acertou um chutaço para garantir três pontos contra o Vasco e, no domingo, participou dos quatro gols contra o Bragantino.