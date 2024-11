O Inter chegou ao 16º jogo de invencibilidade neste domingo (24). Nesta sequência invicta, o atacante Wesley foi um dos protagonistas, com cinco gols marcados. Ele anotou mais um na goleada por 4 a 1 sobre o Bragantino, no Beira-Rio. O resultado deixou o time de Roger Machado na terceira posição do Campeonato Brasileiro, sonhando com o título a três rodadas do fim da competição.