O que parecia ser uma fase de um Inter imparável agora mostra-se diferente na reta final da Série B. Por isso, o acesso, tanto pela projeção como pela matemática, segue sendo adiado. O frustrante empate com o CRB em 0 a 0 no Beira-Rio tira qualquer possibilidade do clube subir matematicamente na próxima rodada, quando o adversário será o Luverdense em Lucas do Rio Verde.