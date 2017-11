André Ávila / Agencia RBS

A direção do Inter tem convicção de que Guto Ferreira é o nome certo para comandar o time na Série A em 2018. Entretanto, a torcida não tem tanta certeza assim. E essa incerteza cresce rodada após rodada.

A insatisfação aumentou após um empate sofrível em 0 a 0 com o CRB, um time ameaçado pelo rebaixamento . E com isso, pela segunda rodada seguida dentro de casa, o Inter adiou a classificação virtual.

Nesta sexta-feira, o Inter de Guto Ferreira se repetiu. Foi um time apático e previsível. Nem mesmo a volta de Leandro Damião alterou a rotina de más atuações que seguem desde o empate com o Boa em Varginha.

D'Alessandro, a exemplo de sábado passado, rendeu menos que o esperado. Cláudio Winck não acrescentou nada. Individual e coletivamente, o Inter foi menos do que se esperava e, dessa vez, na saída de campo, ninguém se irritou com as vaias da torcida.

No primeiro tempo, o Inter teve um bom começo e chegou a entusiasmar com quatro boas conclusões. Mas, aos poucos, caiu de ritmo. Manteve a posse, mas não soube o que fazer com a bola.

Sasha, lesionado, saiu no intervalo para entrada de Nico López. E, depois, Camilo entrou no lugar de Pottker. E as duas trocas não serviram para nada.

O segundo tempo colorado foi pior do que o primeiro e ainda teve um agravante: Danilo Fernandes foi obrigado a fazer duas defesas difíceis. Ou seja, foi mais exigido que o goleiro do CRB.