Apesar da grande comoção gerada no norte do Mato Grosso pela presença do time do Inter na região, as autoridades locais pedem aos torcedores cautela no assédio aos jogadores. A prefeitura do município de Sorriso-MT, onde a delegação colorada pousará na madrugada deste domingo (5), pediu, através da imprensa local, que fãs não tietem os atletas no aeroporto da cidade.