A greve dos professores do Estado do Rio Grande do Sul completa dois meses neste domingo (5). Desde setembro, a categoria está de braços cruzados contra diversas medidas adotadas pelo governo gaúcho, como o parcelamento e congelamento dos salários, além da proposta de retirada da Proposta de Emenda Constitucional 257, que altera prazos de pagamentos aos servidores.

No entanto, segundo o Piratini, isso só será possível quando ocorrer o ingresso dos recursos provenientes da venda das ações do Banrisul, ocorrer a adesão do Estado ao Plano de Recuperação Fiscal e a confirmação do crescimento econômico projetada para os próximos meses. O último dado do governo do Estado aponta que somente 76 escolas gaúchas, de um total de 2.545 instituições, estão totalmente paralisadas. Já o Cpers diz que a adesão à greve é maior, e que diversas instituições funcionam parcialmente.