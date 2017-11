O Supremo Tribunal Federal (STF) negou, neste sábado (4), pedido da Procuradoria Geral da República (PGR) e da Advocacia Geral da União (AGU) para zerar as redações do Exame Nacional do Ensino Médio que desrespeitarem os diretos humanos. A informação foi divulgada pelo portal de notícias G1 . O pedido de suspensão da liminar foi apreciado pela presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, que está no plantão judicial da Corte Suprema.

A decisão que suspendeu a norma do edital do Enem, no último dia 26, foi do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e atendeu a um pedido da Associação Escola Sem Partido, que alega que a regra era contrária à liberdade de expressão. "Ninguém pode ser obrigado a dizer o que não pensa para poder entrar numa universidade", diz a ação, acrescentando que o próprio Inep, órgão do MEC que elabora a prova, desrespeita os direitos humanos ao cercear a liberdade do aluno de defender ponto de vista diferente daquele dos corretores de sua redação.