Univali / Divulgação

O ministro da Educação afirmou, nesta sexta-feira (3), que o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorrerá nos próximos dois domingos, “terá a maior estrutura de segurança desde sua criação”. Mendonça Filho fez um pronunciamento de pouco mais de dois minutos em cadeia de rádio e televisão.

— Serão 67 mil detectores de metal em todos locais de provas - garantiu.

De acordo com o ministro, pela primeira vez haverá detectores de ponto eletrônico em todos os Estados, “distribuídos em locais selecionados pela Polícia Federal”. Sobre os malotes com as provas, disse que “têm sensores para identificar o momento exato de sua abertura”. Também lembrou que as provas serão personalizadas.

Sobre a acessibilidade, destacou que participantes com surdez e deficiência auditiva poderão fazer ‘vídeoprova’ traduzida em língua brasileira de sinais. Mendonça Filho ressaltou que o Enem é a principal porta de entrada para a universidade. Destacou, ainda, que os programas “de acesso ao Ensino Superior, como o Sisu, para as universidades federais, o Prouni, para bolsas, e o Fies, com financiamento, estão garantidos”. Em relação ao Fies, o ministro afirmou que serão oferecidos 310 mil contratos, “com 100 mil deles a juros zero”.

Os números do Enem

Neste Enem, 6,7 milhões estão inscritos para fazer as provas, que ocorrerão nos próximos dois domingos, 5 e 12 de novembro. No primeiro dia, serão aplicadas as provas de Redação, Linguagens e Ciências Humanas. No segundo domingo, serão as provas de Matemática e Ciências da Natureza. Conforme o ministro, serão mais de 600 mil pessoas trabalhando no exame nacional.