Manchetes

- O Ministério da Educação prorrogou para o dia 20 de novembro o prazo para aditamento de renovação semestral dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil firmados no segundo semestre de 2017.

- Os incêndios florestais que atingem a região central e o norte de Portugal já deixaram 31 mortos e 51 feridos, sendo 15 em estado grave.

- A elevação do nível do Rio Uruguai coloca em alerta a Defesa Civil em Uruguaiana, na Fronteira Oeste.

- A Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre abriu nesta segunda-feira o período de inscrições para vagas na Educação Infantil, para crianças de zero a cinco anos de idade, referente ao ano letivo de 2018.

- 15 pessoas ficaram feridas em um acidente com um ônibus que levava funcionários da cooperativa Cootravipa, no bairro Medianeira, zona sul de Porto Alegre.

- A falta de recursos para serviços de manutenção nas rodovias federais do Rio Grande do Sul deverá fechar os dois túneis da BR-101, em Morro Alto.

- Dois bolivianos foram presos ao pousarem um avião com 480 quilos de cocaína em uma fazenda na zona rural de Tangará da Serra, a 242 quilômetros de Cuiabá.

- Um ladrão de cargas foi preso em Alvorada.

- Preso homem de 30 anos condenado pelo estupro de uma criança de nove anos em Ametista do Sul, no norte do Rio Grande do Sul, em 2013.

- O Pronto Atendimento da Vila Cruzeiro reabriu após suspensão por motivos de segurança.

- O secretário Estadual da Educação avalia hoje, junto às coordenadorias regionais, a extensão da greve do Cpers, após divulgação na semana passada do calendário de recuperação das aulas. Já a presidente do Cpers disse que os salários integralizados não é o único motivo da greve.

- A Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis, com queda de 0,10% no preço da gasolina nas refinarias e aumento de 1,4% no preço do diesel.

- O mercado financeiro subiu pela segunda semana seguida a estimativa de inflação para este ano.

- Após cinco horas, policiais federais deixam o gabinete do deputado irmão de Geddel Vieira Lima na Câmara com malote e mala.