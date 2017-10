A falta de recursos para serviços de manutenção nas rodovias federais do Rio Grande do Sul deverá fechar os dois túneis da BR-101, em Morro Alto. Por enquanto, só há verba para mantê-los abertos até novembro, desde que não seja necessário realizar obra emergencial nas estradas da União no Estado.

Desde o começo do mês, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) não tem mais dinheiro para repassar para obras de manutenção. A expectativa da autarquia é conseguir junto ao governo federal mais R$ 100 milhões para serem investidos até o fim do ano.

São aproximadamente 30 profissionais envolvidos entre engenheiros, técnicos de suporte em sistema e enfermagem, monitores, eletricistas, mecânicos e vigilantes. O monitoramento do local conta com 40 câmeras. Um sistema com duas subestações alimentadas por gerador garante energia para a estrutura. A empresa paulista Hhtec Comércio e Servicos Eireli é a responsável pela fiscalização do trânsito nos túneis desde setembro de 2014.