O relato que chegou aos enfermeiros e médicos era de que bandidos armados rondavam, pouco antes de 23h30min, o Postão em um Fusion com armas para fora – o objetivo deles seria finalizar a execução de três homens baleados por volta de 20h30min . Os criminosos teriam desistido após depararem com uma barreira da Força Nacional de Segurança na região conhecida como Buraco Quente. Familiares dos feridos estavam na instituição e tiveram de ser acalmadas pelos policiais.

Segundo a Polícia Civil, as três vítimas foram atacadas na Rua Dormênio, na região do Morro Santa Tereza. Eles estariam em um bar quando um ocupante de um Fusion teria descido e atirado contra eles. A informação obtida pela polícia junto ao hospital para onde foram transferidos os homens é de que dois estão em estado gravíssimo, e outro foi ferido na mão e não corre risco de vida.

O carro usado no ataqye e também para supostamente rondar o posto de saúde foi encontrado abandonado e com marcas de tiros na Avenida Guaíba. No mesmo local, uma mulher teve um Renault Fluence branco roubado e contou que os assaltantes haviam descido do Fusion e ainda atirado contra a lataria do mesmo carro. A polícia não sabe qual o objetivo da quadrilha ao abrir fogo contra o veículo. A vítima assaltada não se feriu.