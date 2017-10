A Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Porto Alegre abriu nesta segunda-feira (16) o período de inscrições para vagas na Educação Infantil – para crianças de zero a cinco anos de idade – referente ao ano letivo de 2018. Interessados devem se inscrever até 17 de novembro diretamente nas escolas das redes municipal ou comunitária.

Os candidatos podem concorrer a vagas em uma escola da rede municipal de ensino e em duas comunitárias. A lista de contemplados será divulgada na própria unidade de ensino no dia 13 de dezembro. O período para a matrícula, que também deverá ser feita na própria escola, será em dezembro.

- certidão de nascimento da criança ou RG com nº da certidão (obrigatório).

- Cartão do Bolsa Família ( se beneficiário do programa) ou último extrato de recebimento do benefício.