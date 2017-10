O pagamento de salários do funcionalismo público, na última sexta-feira (13), não afetou o posicionamento do Cpers Sindicato, entidade que representa os professores do Estado do Rio Grande do Sul. Na manhã desta segunda-feira, diversas escolas permaneceram sem aulas devido à mobilização da categoria. Entretanto, em alguns estabelecimentos, há previsão de reuniões para discutir a retomada das atividades.