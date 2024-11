Porto Alegre estabeleceu um novo recorde de calor para 2024 neste domingo (17), de acordo com a Climatempo. A temperatura chegou a 37,6ºC, medida às 21h pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na estação meteorológica do Jardim Botânico, manualmente. Às 15h, o recorde já havia sido batido, com temperatura máxima provisória de 37,4ºC.