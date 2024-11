Depois de um domingo (17) de muito calor em todo o Rio Grande do Sul, a previsão é de chuva para o Estado. No decorrer do dia, uma nova frente fria avança sobre o Estado, espalhando chuva por áreas da Campanha, na Fronteira Oeste, Missões e Sul. Devido à instabilidade, ainda na manhã de segunda-feira (18) haverá condições para pancadas de chuva sobre diversas áreas do RS.