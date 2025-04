Alerta de chuva forte se mantém para o litoral e a região sul do RS nesta quinta-feira

Faixa litorânea deve observar acumulados de chuva. André Ávila / Agencia RBS

O alerta de perigo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para acumulados de chuva se mantém para os gaúchos nesta quinta-feira (10). O aviso é válido, pelo menos, até as 12h de sexta-feira (11) para a faixa do litoral e parte do sul do Estado.

O Inmet aponta para a chance de chuva entre 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia nessas regiões. Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Em Rio Grande e em São José do Norte, no Sul, há previsão de 47 milímetros de chuva. Em Jaguarão, 23 milímetros, e em Mostardas, 19 milímetros.

Área de abrangência do alerta, válido até sexta-feira. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

O dia será instável nessas áreas. De acordo com a Climatempo, pode chover forte ao longo do dia, mas os volumes mais expressivos devem ocorrer entre a manhã e o início da tarde de quinta-feira. Há ainda a possibilidade de rajadas de vento intensas, entre 51 a 70 km/h.

Na Campanha, Fronteira Oeste e Missões, a chuva continua presente, mas mais fraca e de modo isolado. Pancadas são previstas para o período da manhã e o início de tarde. Na Serra e na Região Metropolitana, também não se descarta a possibilidade de alguma precipitação.

Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, a quinta será de tempo firme, com predomínio de sol entre variações de nebulosidade.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (10)

Região Metropolitana

O dia começa com sol entre muitas nuvens, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 18°C e 26°C.

Campanha

A previsão indica que a quinta-feira começa com sol entre algumas nuvens, com chance para chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Em Bagé, a mínima chega aos 15°C e a máxima, aos 23°C.

Fronteira Oeste

A região deve observar sol e variações de nebulosidade. Alguns munícipios podem ter pancadas isoladas de chuva. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 15°C e 26°C.

Litoral Norte

A quinta-feira deve começar com sol, seguido pelo aumento de nuvens ainda pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Região sob alerta do Inmet. Em Tramandaí, a mínima atinge os 18°C e a máxima, os 24°C.

Litoral Sul

O dia inicia com sol com algumas nuvens. Chove durante o dia e à noite. Área sob alerta do Inmet. Em Rio Grande, o dia começa com 18°C e pode chegar aos 22°C.

Região Central

É esperado um dia de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 14°C e 23°C.

Região Norte

Predomínio de sol entre muitas nuvens. Nebulosidade diminui à noite. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 12°C e 23°C.

Região Noroeste

Região deve ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Santa Rosa, o dia começa com 14°C e pode chegar aos 24°C.

Região Sul

Sol e nuvens devem ser observados pela manhã. À noite, pancadas de chuva. Em Canguçu, o termômetro varia entre 15°C e 23°C.

Serra

Haverá predomínio de sol entre nuvens. Não se descarta chance de chuva isolada. Em Bento Gonçalves, temperaturas ficam entre 13°C e 24°C.

*Produção: Carolina Dill