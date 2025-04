Litoral e sul do RS seguem sob risco de alagamentos até sexta-feira, aponta alerta do Inmet

Área em laranja no mapa está em alerta para alagamentos. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

A intensa chuva que já causou estragos em municípios da Região Sul no início da semana deve persistir até o meio-dia de sexta-feira (11). O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica "perigo" de acumulado de chuva, que deve variar de 50 a 100 milímetros, em parte do sul do Estado e no Litoral, com possibilidade de alagamentos.

Em vigor desde as 9h15min desta quinta-feira (10), o comunicado tem grau de severidade laranja. A área de alerta se estende de Rio Grande, na Região Sul, até Torres, no Litoral Norte.

O Inmet alerta que o acumulado de chuva nestas regiões pode causar "alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios". Na terça-feira (8), Santa Vitória do Palmar e Chuí, ambos municípios no sul do Estado, registraram alagamentos e destelhamento de residências.

Já na quarta-feira (9), o RS teve ao menos seis municípios gaúchos com danos registrados devido à chuva. Os transtornos ocorreram em Rio Grande, Santa Vitória do Palmar e Chuí, no Sul, Cidreira e Balneário Pinhal, no Litoral Norte, e Encantado, no Vale do Taquari.

Ventos costeiros

Área em amarelo está sob alerta para ventos costeiros. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Outro alerta do Instituto Nacional de Meteorologia aponta intensificação do vento em toda a costa do Rio Grande do Sul. Válido até as 11h de sexta, o comunicado tem grau de severidade amarela.

Conforme o Inmet, as rajadas de vento podem movimentar dunas de áreas próximas à costa, como orlas.

Orientações

Em caso de chuva, evite exposição ao mau tempo. Em situações de risco iminente, ligue para a Defesa Civil (199) ou para o Corpo de Bombeiros (193).