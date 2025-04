Após perseguição, mulher é presa com 99 quilos de maconha em Caxias do Sul

Uma ação do 4º Batalhão de Polícia de Choque (4º BPChoq) resultou na apreensão de 99,6 kg de maconha e na prisão de uma mulher de 35 anos , nesta quinta-feira (10), em Caxias do Sul.

De acordo com a polícia, a operação teve início após uma denúncia de que um veículo GM/Onix estaria transportando grande quantidade de drogas de Lajeado para Caxias do Sul .

Ao chegar em Caxias, a motorista do veículo tentou fugir da abordagem policial e seguiu em direção ao bairro Cidade Nova. A perseguição terminou na Rua João Triches, onde o carro foi abordado.

Durante a revista, os policiais localizaram os 97 tijolos de maconha que estavam no porta-malas do veículo. A mulher foi detida em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Caxias do Sul.