Chuva segue no litoral e no sul do RS nesta sexta-feira; acumulados podem chegar a 100 milímetros no dia

Em Cidreira, no Litoral Norte, alagamentos foram observados na quinta-feira (10). Prefeitura de Cidreira / Divulgação

A chuva vai persistir no litoral e no sul do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (11). A tendência, contudo, é que perca um pouco a intensidade em relação aos últimos dias.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém o alerta de perigo. O aviso se estende, pelo menos, até as 12h de sexta-feira. Há previsão de chuva entre 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia.

Além disso, considerando que a região já vem de um período de volumes acentuados, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios.

O órgão federal também lançou um alerta de potencial de perigo para ventos costeiros, válido até as 9h. De acordo com a Climatempo, pode ser observada ventania com velocidade em torno de 60 km/h.

Inmet lançou dois alertas para a região litorânea e o sul do Estado. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Sistema de alta pressão

Na porção que abrange toda a costa do Estado, são esperadas pancadas de chuva e temporais de moderada a forte intensidade a qualquer hora do dia. Na região metropolitana de Porto Alegre, dos Vales e parte da Serra pode chover a partir da tarde.

Conforme a Climatempo, esse cenário de instabilidade ocorre em função de um sistema de alta pressão sobre o oceano, que transporta umidade em direção ao continente.

As demais regiões terão uma sexta-feira de tempo firme, com sol predominando ao longo do dia.

As temperaturas seguem mais amenas pelo centro-leste do Rio Grande do Sul. Os termômetros se elevam um pouco mais em áreas do Oeste, Missões e Noroeste.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (11)

Região Metropolitana

Dia de sol, com possibilidade para pancadas de chuva. À noite, tempo firme. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 19°C e 28°C.

Campanha

A previsão indica que a sexta-feira terá sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, tempo firme. Em Bagé, a mínima chega aos 17°C e a máxima, aos 24°C.

Fronteira Oeste

A sexta-feira começa com sol e nebulosidade. Noite com muitas nuvens. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 16°C e 26°C.

Litoral Norte

Região deve começar a sexta-feira com sol entre muitas nuvens de manhã. Há chance de chuva ao longo do dia. Região sob alerta do Inmet. Em Tramandaí, a mínima atinge os 20°C e a máxima, os 25°C.

Litoral Sul

Sexta-feira terá sol entre algumas nuvens e possibilidade de chuva durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Área sob alerta do Inmet. Em Rio Grande, o dia começa com 19°C e pode chegar aos 23°C.

Região Central

É esperado um dia sol e nebulosidade variável. Noite com muitas nuvens. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 16°C e 26°C.

Região Norte

Predomínio de sol entre muitas nuvens. Nebulosidade diminui à noite. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 16°C e 26°C.

Região Noroeste

A região deve ter sol e aumento de nuvens a partir da tarde, mas não chove. Em Santa Rosa, o dia começa com 15°C e pode chegar aos 27°C.

Região Sul

Dia de sol entre algumas nuvens e chuva. À noite, a nebulosidade prevalece. Parte da região sob alerta do Inmet. Em Canguçu, o termômetro varia entre 17°C e 21°C.

Serra

Dia começa com tempo firme, mas não se descarta chuva isolada e de fraca intensidade a partir da tarde. Em Bento Gonçalves, temperaturas ficam entre 16°C e 24°C.

* Produção: Carolina Dill