Após primeiro hat-trick da carreira, Alan Patrick comemora boa fase pelo Inter: "Momento especial"

Aos poucos, Alan Patrick vem cravando seu nome na história do Inter.

"Noite memorável" . Foi assim que Alan Patrick definiu sua quinta-feira (10), quando marcou seu primeiro hat-trick da carreira , na vitória do Inter sobre o Atlético Nacional , pela Libertadores , por 3 a 0 .

— Tenho vivido um momento especial com a camisa do Inter, três gols numa Libertadores não é sempre que acontece, ainda que sou meia — comentou e valorizou o momento:

— É o primeiro hat-trick da minha carreira e acaba ficando ainda mais especial por ser em uma noite de Libertadores, no Beira Rio, casa cheia, a torcida nos apoiando. Então uma noite memorável , muito feliz.

Ídolo ou não?

A histórica atuação de Alan Patrick intensificou um debate entre os colorados: o meia já pode ser considerado ídolo do Inter? Ainda antes de deixar o Beira-Rio na noite desta quinta, Alan Patrick foi questionado sobre essa dúvida, e respondeu:

— Eu tenho recebido um carinho muito especial. Confesso que não penso sobre a idolatria. Procuro vivenciar o momento e cada partida , junto com os meus companheiros.

O capitão ressaltou o desejo de seguiro bom momento no Inter e buscar levantar taças para, de fato, ficar marcado.

— A gente tem que seguir escrevendo nossa história pra que lá na frente, no futuro, possamos ver o quanto a nossa passagem foi impactante para o clube. A gente sabe que os ídolos ficam marcados somente quando são vencedores e conquistam títulos — enfatizou.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.