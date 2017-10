Manchetes

- Quase 20 instituições foram convidadas para reunião sobre o projeto de transmissão de energia da Eletrosul no Rio Grande do Sul.

- Uma quadrilha encapuzada roubou passageiros de um ônibus de excursão na BR-116, no trecho de Barra do Ribeiro, no centro-sul do Estado.

- A tempestade Ophelia, que deixou três mortos na Irlanda, castiga hoje áreas da Inglaterra e do sudoeste da Escócia, onde foi declarado risco de inundações.

- Já passa de 60 o número de mortos em ataques realizados em um quartel de polícia no Afeganistão nesta terça-feira.

- Deputados discutem há quase três horas a segunda denúncia contra Temer na Câmara.

- Operação que investiga esquema que desviou mais de R$ 10 milhões do Banco do Brasil em cidades do Paraná, São Paulo, Goiás e Distrito Federal prendeu um ex-gerente da instituição no Paraná.

- O Procon de Porto Alegre realizou novo levantamento sobre o preço da gasolina comum em 41 postos. Foi constatada variação de até R$ 0,38 no preço do combustível.

- Porto Alegre acumula a terceira queda mais intensa do País nos preços dos imóveis para alugar.

- A manhã foi marcada por protestos em Porto Alegre. Professores estaduais em greve bloquearam os acessos ao prédio da Secretaria Estadual da Fazenda, no Centro da Capital. Já integrantes do MST invadiram o pátio do Incra, na Avenida Loureiro da Silva. E os municipários de Porto Alegre realizaram nova caminhada para marcar o 13º dia de greve da categoria.

- A regra que permite parcelar as dívidas do cartão de crédito a juros menores não impediu o aumento da taxa de inadimplência.

- O volume do setor de serviços teve o pior resultado para meses de agosto desde 2012.

- O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal, pediu a redistribuição da relatoria de um inquérito que investiga o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o pai dele, o vereador do Rio de Janeiro César Maia, por corrupção e lavagem de dinheiro.