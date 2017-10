O Procon de Porto Alegre realizou um novo levantamento sobre o preço da gasolina comum na segunda-feira (16). A pesquisa foi realizada em 41 postos e constatou uma variação de até R$ 0,38 no preço do combustível. A iniciativa ocorre desde o final de julho e, conforme o órgão, visa a apresentar alternativas ao consumidor e estimular a concorrência entre os postos.

Conforme a diretora-executiva do Procon da Capital, Sophia Martini Vial, os levantamentos estão ocorrendo duas vezes por semana. Os consumidores podem contribuir enviando mensagens com fotos para o sistema por meio do Twitter ou por mensagem inbox no Facebook, informando o nome e o endereço do posto.