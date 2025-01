Mais de 12 horas após início de incêndio em supermercado de Guaíba, bombeiros permanecem trabalhando

Mais de 12 horas depois, o fogo que teve início na sexta-feira (24) à noite em um supermercado de Guaíba ainda não foi totalmente controlado até o fim da manhã de sábado (25). De acordo com o Corpo de Bombeiros de Guaíba, ainda há focos de incêndio no local com equipes trabalhando no rescaldo.

O fogo atingiu o Mercado Marques, nas margens da BR-116, no bairro Bom Fim Novo de Guaíba, na Região Metropolitana. A suspeita é de que o fogo tenha começado na ala da padaria do Supermercado, por volta das 22h, em um dos equipamentos do local. As causas do incêndio ainda serão apuradas posteriormente pelo Corpo de Bombeiros e o Instituto Geral de Perícias (IGP).

O fogo se concentra no interior da área do mercado, sem riscos de propagação para as residências vizinhas. Para o controle das chamas, seguem no local duas viaturas de combate e mais uma para abastecimento de água. Além disso, é utilizada uma retroescavadeira para a abertura de acessos e retirada de estruturas colapsadas.

Segundo a vice-prefeita de Guaíba, Claudinha Jardim, uma das dificuldades enfrentadas para a contenção do fogo é por conta dos produtos inflamáveis dentro do mercado. Itens como óleo para carro, gás de cozinha ou até desodorantes podem estourar com o calor.

— Ainda há muito trabalho a ser feito. As equipes do Corpo de Bombeiros avaliam que provavelmente irão permanecer no combate ao longo do dia — explica a vice-prefeita.

Além dos bombeiros de Guaíba e Porto Alegre, bombeiros voluntários de Tapes e Eldorado do Sul também se deslocaram para auxiliar no combate ao fogo. Empresas privadas da região auxiliaram com caminhões-pipa e veículos de suas brigadas próprias de incêndio. Cerca de 15 caminhões participaram do atendimento no auge do fogo. Não houve feridos.

Apesar de não atingir as residências, a prefeitura de Guaíba orientou os moradores das ruas mais próximas a deixarem as casas por conta da fumaça e os riscos de inalação. Comércios do entorno não foram autorizados a abrir neste sábado.

A BR-116, que liga Guaíba aos municípios vizinhos da Região Metropolitana, tem restrições no trânsito no trecho. Há bloqueio de uma das faixas no sentido Guaíba-Barra do Ribeiro, o que causa cinco quilômetros de lentidão e retenção na rodovia.