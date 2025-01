Grandes labaredas eram vistas na parte de trás do estabelecimento.

Um incêndio atinge um supermercado na noite desta sexta-feira (24) em Guaíba, na Região Metropolitana. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo está sendo combatido no Supermercado Marques, que fica na Avenida Zeferina Boa Vista, no bairro Bom fim Novo.