Um mês após retomada de operações da Trensurb até a Estação Mercado, comerciantes do entorno relatam aumento nas vendas

Trensurb reabriu três estações de Porto Alegre em 24 de dezembro de 2024. Jonathan Heckler / Agencia RBS

É com otimismo que a empresária Adriana Kauer, de 53 anos, proprietária da Comercial Martini, tem levado a vida e as atividades comerciais desde que as operações da Trensurb foram retomadas entre Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, e a Estação Mercado Público, no Centro Histórico de Porto Alegre. Um mês após a reabertura das últimas três estações de trem que estavam fechadas devido à enchente, o cenário é de aumento em vendas e faturamento.

— Não ter o trem fez uma grande diferença para nós, mas agora o movimento está ficando semelhante. As vendas aumentaram pelo menos 50%. Agora, as pessoas estão vindo da Região Metropolitana e Vale do Sinos com muito mais frequência e estão confortáveis. O trem está logo ali e facilita muito para essas pessoas, o que é bom para nós — compara Adriana.

A reportagem de Zero Hora ouviu comerciantes do Centro Histórico, entre o Mercado Público e os terminais Parobé e Uruguai. Desde a reabertura da estação, em 24 de dezembro, o consenso é de que houve um aumento no faturamento com as vendas nos comércios.

Proprietário do Armazém do Mercado, o português radicado no Brasil, Manoel Carvalhal, 79 anos, disse que os meses de janeiro e fevereiro, na grande maioria das vezes, são mais fracos em vendas no comparativo com outros meses do ano. Porém, com a reabertura das estações, houve um reflexo nas vendas e o aumento registrado foi de 30% no comparativo com o mês de dezembro.

— A gente vem de uma queda nas vendas, pois essa enchente veio para não ajudar o Porto Alegre em nada, mas tivemos melhora depois que reabriu. É algo pequeno, mas dá esperança. Não vai se igualar aos outros janeiros, mas esses 30% nos permitem ir à luta. Acho que depois de fevereiro é que vai melhorar mesmo — contou o empresário.

Os comércios variam entre fruteiras, lojas de doces e cosméticos. Apesar da reabertura, os trens ainda operam de forma parcial entre Novo Hamburgo e Porto Alegre. Mesmo assim, os moradores de municípios da Região Metropolitana e do Vale do Sinos aproveitam o período que antecede as viagens de trem para passar na fruteira que Jair Selau, 52 anos, administra com o primo.

O gerente da fruteira Jacob conta que, desde a reabertura da estação Mercado Público, as vendas vêm aumentando expressivamente, embora ainda seja menor se comparado ao período de janeiro de 2024.

— Quando estava fechado estava bem ruim. Com a abertura deu uma boa melhorada. Isso é tanto na saída quanto na vinda. É um aumento de 50% se compararmos com dezembro, mas ainda é menor que janeiro do ano passado. Claro, a gente sabe que há restrição no horário e que ainda é um período em que muitas pessoas estão de férias — avalia Jair Selau.

O que diz a Trensurb

Segundo a Trensurb, as viagens até a estação Mercado seguem sendo encerradas às 20h5min, entre segunda-feira e sábado. Após, das 20h5min até às 23h, as partidas e chegadas ocorrem na Estação Farrapos.

O motivo, segundo a empresa metroviária, é devido à necessidade de manutenção dos trilhos dos trens, que é realizada no período noturno e madrugada, no trecho entre as estações Mercado e São Pedro.