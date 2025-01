Afetados pela enchente no Sarandi bloqueiam a freeway por cerca de duas horas em Porto Alegre

PRF acompanha a manifestação na freeway. Felipe Backes / Agência RBS

Grupo de moradores do bairro Sarandi bloqueou parcialmente, por cerca de duas horas, o quilômetro 89 da freeway, em Porto Alegre, neste começo de noite de sexta-feira (24). A manifestação, no sentido Litoral Norte, começou por volta das 18h e terminou pouco antes das 20h.

A manifestação chegou a impactar a freeway em até 10 quilômetros e a BR-116 em 2,5 quilômetros, em Canoas. No entanto, mesmo com a liberação da pista no sentido Litoral, o fluxo ainda iria levar tempo para voltar a fluir. O trecho bloqueado fica situado entre o entroncamento com a BR-116 e a Avenida Assis Brasil.

A manifestação, que fechou uma das quatro faixas neste sentido da rodovia, foi realizada por ao menos 50 moradores que serão afetados pelas obras de readequação do dique que protege o bairro de inundações.

Eles se queixam que o prazo de 60 dias dado pela prefeitura para que escolham um novo imóvel (por meio do programa Compra Assistida, do governo federal) é curto demais. E para sair provisoriamente, exigem que a moradia tenha as mesmas características daquele que está sendo desapropriado.

— Têm pessoas que moram na Rua Francisco de Medeiros que não tem como (achar casa) até o prazo que deram. Meu pátio é grande. Tenho cavalo, tenho galo. Onde vou largar meus bichos? — indaga Gabriela dos Santos Souza, 29 anos.

Carmen Silva De Góes, 39 anos, moradora da Rua Aderbal Rocha de Fraga, diz que a casa dela será uma das primeiras que serão removidas a partir de 28 fevereiro. Diz que tem dificuldade em encontrar um imóvel e que apartamento não serve para a família:

— Eles querem dar apartamento. Mas eu tenho minha filha cadeirante. Adaptei toda a casa pra ela. Mas quero a casa para que eu possa adaptar pra ela. Meu marido trabalha com construção. Ele tem betoneira, tem carrinho de mão, tem coisas construção. Onde é que a gente vai guardar o material?

Conforme o líder comunitário Edgar Fernandes, moradores se reuniram com a prefeitura e com o governo federal recentemente para tentar apressar o andamento do Compra Assistida. Agora, eles devem ser reunir também com o Ministério Público Federal (MPF) com o mesmo propósito.

— A gente não aceita sair sem estar com a chave não. Nada de aluguel. Nós vamos lutar até o fim para ter a chave na mão, para ter nossa moradia — ressaltou.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha a situação do bloqueio de trânsito causada pela manifestação.

O que diz a prefeitura

A reportagem de Zero Hora contatou a prefeitura de Porto Alegre para entender como está o processo de garantia de moradia aos afetados pela obra de melhoramento do dique do Sarandi.

Conforme o diretor-geral do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), André Machado, equipes da autarquia vem acompanhando e esclarecendo os moradores da região sobre o avanço das obras, assim como da desocupação dos pontos necessários para a ampliação da barreira protetora da cidade.

Entre as ações mais recentes neste sentido estão a entrega de uma carta a 57 famílias, oficializando que elas precisam deixar suas residências até 28 de fevereiro.

No dia seguinte, na quarta-feira, uma reunião foi feita com as lideranças comunitárias, moradores e representantes do Demhab. Na ocasião, a comunidade pode solicitar mudanças no programa no sentido de agilizar o processo e de contemplar as necessidades dos afetados pela obra.