Servidores pressionam o governo Nelson Marchezan para a retirada da Câmara de Vereadores de projetos que alteram direitos dos municipários e pelo fim do parcelamento dos salários. O pacote não tem previsão de votação no Legislativo. Sem uma sinalização de recuo por parte do prefeito, os grevistas prometem seguir paralisados por tempo indeterminado.