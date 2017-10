A primeira lei orçamentária elaborada pela gestão de Nelson Marchezan, que prevê déficit de R$ 708 milhões nas contas públicas para 2018, já está na Câmara Municipal. A entrega da Lei Orçamentária Anual (LOA) ocorreu na manhã desta segunda-feira (16), na sede do Legislativo. Conforme o texto, as receitas previstas para o ano que vem somam R$ 6,5 bilhões, contra R$ 7,2 bilhões em despesas.

Quem levou o texto foi o prefeito, após reunião a portas fechadas com vereadores da base aliada e do bloco independente. Depois de críticas sobre a falta de diálogo, Marchezan tem mantido encontros às segundas-feiras com a base. Oficialmente, o único pedido feito nesta manhã foi de sensibilidade à Câmara na apresentação de emendas, o que deve enfrentar resistências.