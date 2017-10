Pesquisa da Fipe é feita em 15 cidades do país Carlos Edler / Agencia RBS

Porto Alegre acumula a terceira queda mais intensa do país nos preços dos imóveis para alugar. O Índice FipeZap apontou um recuo nominal de 1,43% no valor médio do metro quadrado na Capital. Considerando a inflação do período, a queda real é de 3,97% em 12 meses.

A pesquisa considera 15 cidades. As quedas mais intensas do que a registrada em Porto Alegre ocorrem no Rio de Janeiro e em Campinas.

Aliás, o levantamento aponta queda nos preços de Porto Alegre em setembro sobre agosto e também na comparação com o mesmo mês do ano passado. O preço médio do metro quadrado está R$ 21,16.

A Fipe também calcula sempre uma medida de rentabilidade para o investidor que opta por alugar o imóvel para sinalizar a atratividade do negócio. Com base em dados de setembro, o retorno médio anual do aluguel fica em 4,3% no país. Em Porto Alegre, está em 4,5%.