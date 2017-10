O resultado foi ainda o mais negativo desde março de 2017, quando o volume de serviços prestados tinha diminuído 2,4% em relação a fevereiro. Já a redução de 2,4% no volume de serviços prestados em agosto em relação ao mesmo mês do ano anterior manteve a sequência de taxas negativas iniciada em abril de 2015.

Os resultados negativos no setor de serviços em diferentes comparações ainda impedem que se possa falar em recuperação no setor , avaliou Roberto Saldanha, analista da Coordenação de Serviços e Comércio do IBGE.

Na comparação com agosto do ano passado, a queda no volume de serviços prestados foi de 2,4% em agosto deste ano. Mas a base de comparação elevada para alguns setores, por conta da realização dos jogos olímpicos Rio 2016, explica as perdas mais acentuadas em segmentos como serviços prestados às famílias (-4,4%) e serviços audiovisuais, edição e agências de notícias (-16%).