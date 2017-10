Manchetes

- Uma aposta de Minas Gerais levou o prêmio de quase R$ 4 milhões do sorteio extra da Mega-Sena , realizado na noite passada.

- 321 pessoas foram resgatadas no Estado nos últimos 13 anos em operações contra o trabalho em condições degradantes.

- Pelo sexto mês seguido, o Rio Grande do Sul mais demitiu do que contratou.

- O Inep vai divulgar na manhã de hoje o local de prova para os inscritos no Enem.

- Relatório da Polícia Federal aponta que o senador tucano Aécio Neves e o ministro do STF Gilmar Mendes fizeram 43 chamadas telefônicas via WhatsApp entre março e maio deste ano.

- O Diário Oficial da União traz hoje a exoneração de oito ministros do governo Temer que têm mandato parlamentar.

- A Patrulha Maria da Penha completou cinco anos de funcionamento no Estado.

- A Polícia Civil alerta comerciantes do Vale do Paranhana para possíveis fraudes, principalmente durante a Oktoberfest, após a prisão de um homem com notas falsas em Igrejinha.