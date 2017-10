Com base em um levantamento do Ministério da Justiça e da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, mais de mil policiais de todo o país realizam, na manhã desta sexta-feira (20), uma operação simultânea em 24 Estados e no Distrito Federal contra a pedofilia. Somente no Rio Grande do Sul, 88 policiais civis cumprem 14 mandados de busca em nove cidades. Até o momento, seis pessoas foram presas em flagrante no Estado.