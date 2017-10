A Delegacia da Mulher de Viamão prendeu, nesta quarta-feira (18), um padrasto suspeito de abusar sexualmente das duas enteadas de oito e 10 anos, em Viamão. A investigação começou após uma denúncia de professores da escola onde as meninas estudavam, que perceberam mudança no comportamento.

De acordo com a delegada Jeiselaure Rocha de Souza, as vítimas nunca tinham contado nada para ninguém, pois eram ameaçadas pelo homem.

— Elas tinham medo que iriam acabar com a família se contassem algo. Por isso, é importante essa percepção das escolas com as mudanças de comportamento. Sempre que ocorrer, podem procurar o Conselho Tutelar e a Polícia Civil — explica a delegada.