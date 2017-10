Um homem levou um tiro por volta das 22h30 desta quinta-feira (19), no bairro Campina, em São Leopoldo, Região Metropolitana. As informações preliminares da Polícia Civil são de que ele é motorista do aplicativo Uber e fazia uma corrida no momento do crime. O homem estacionou o veículo na rua Henrique Bier quando foi abordado por dois criminosos. A suspeita é de que ele teria reagido a uma tentativa de assalto e levou um tiro na região da cabeça. No entanto, os bandidos não levaram o automóvel. A Polícia Civil de São Leopoldo investiga o caso. O motorista está internado no Hospital Centenário.