Segundo maior medalhista olímpico do Brasil em todos os tempos, com cinco pódios, Isaquias Queiroz, 30 anos, desistiu de ultrapassar a recordista Rebeca Andrade. Após conquistar a prata no C1 1000 metros, nesta sexta (9), o canoísta sinalizou que pode competir em apenas uma prova nos Jogos de Los Angeles, em 2028, por conta do desgaste físico.