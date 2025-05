Medalhista de ouro olímpico no Rio-2016, americano é preso em operação contra prostituição

Apontado como um dos lutadores de maior sucesso na história dos Estados Unidos, Kyle Snyder voltou aos holofotes como não gostaria. Medalha de ouro nos Jogos do Rio-2016, o atleta de 29 aos foi preso em uma operação da polícia de Columbus, no Ohio, contra a prostituição, em um hotel da cidade.

A prisão ocorreu na sexta-feira de acordo com os autos do tribunal. Justamente quando Snyder voltou a ser relacionado na escalação da liga de luta livre Real American Fresstyle e seria uma das atrações novamente. Seu primeiro evento estava agendado para o dia 30 de agosto, em Cleveland.

Segundo as autoridades que fizeram a operação contra a prostituição, Snyder quis pagar por sexo com um policial disfarçado. O lutador acabou preso imediatamente após responder por anúncios online de prostituição.

Snyder foi o mais jovem norte-americano a ganhar o ouro olímpico. Ele conseguiu o feito nos Jogos de 2016, no Rio, ao superar o cubano Arturo Silot na final. A carreira olímpica permaneceu e ele voltou ao pódio nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021, com a prata. Em Paris-2024, caiu na disputa do bronze.