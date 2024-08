Sabor de ouro Notícia

Isaquias Queiroz exalta prata após viver "um dos piores anos da vida": "Me sinto um campeão"

Mesmo com poucos treinos no ciclo, canoísta de 30 anos garantiu sua quinta medalha na carreira ao ficar em segundo lugar na final do C1 1000 metros da canoagem de velocidade, nesta sexta (9)

