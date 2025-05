Diretor de marketing da adidas fala sobre parceria com o COB: "Será uma maneira diferente de celebrar o Brasil"

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) oficializou nesta quarta-feira (14) a parceria de fornecimento de material esportivo com a adidas. O acordo foi assinado até o fim dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

"Muito orgulho"

O anúncio da parceria já havia sido feito no Hall da Fama do COB, na última terça, no Copacabana Palace. Presente na celebração, o diretor de marketing da marca esportiva, Ricardo Sdei, falou sobre a união entre a adidas e o comitê.

— É com muito orgulho que a gente volta a reforçar esse nosso compromisso com o esporte no Brasil, com o desenvolvimento. Quando a gente tomou conhecimento do plano estratégico do COB, tivemos aquela sensação de a gente não pode ficar de fora. O que eu posso dizer é que a gente vai trazer uma maneira diferente de celebrar o Brasil — disse Sdei.