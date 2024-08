Hugo Calderano, Ana Sátila e Ana Marcela Cunha são alguns dos atletas brasileiros que chegaram perto, mas acabaram ficando fora dos pódios nas Olimpíadas de Paris e precisaram lidar com a frustração pela "quase medalha". A reação do mesatenista foi uma das que mais chamou a atenção, já que se orgulhou da conquista do quarto lugar inédito na modalidade para o Brasil, mas também desabou em lágrimas e se disse decepcionado com a perda do bronze.