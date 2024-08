De volta a Porto Alegre e após uma festiva recepção, os medalhistas olímpicos do judô da Sogipa participaram do programa Gaúcha +, da Rádio Gaúcha, desta quinta-feira (8). Ketleyn Quadros, Rafael Macedo e Leonardo Gonçalves conquistaram o bronze em Paris na disputa por equipes, sob o comando do treinador Antônio Carlos Pereira, o Kiko, que também esteve no estúdio.