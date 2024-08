A lista de medalhistas olímpicos da Sogipa se multiplicou em Paris 2024. O clube viu quatro dos seus judocas subirem ao pódio no Grand Palais Éphémère. Ketleyn Quadros, Daniel Cargnin, Leonardo Gonçalves e Rafael Macedo conquistaram o bronze na prova por equipes mistas. O quarteto foi recebido com festa no aeroporto Salgado Filho, nesta quarta-feira (7), e vão desfilar em carro aberto pelas ruas de Porto Alegre para comemorarem a conquista.