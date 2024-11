Dona de dois títulos mundiais, um ouro individual e um bronze olímpico por equipes, Rafaela Silva decidiu mudar de peso no ciclo para os Jogos de Los Angeles-2028. E a estreia no meio-médio (63 kg) aconteceu nesta sexta-feira (1º) no Troféu Brasil de Judô, na Arena UniBH, em Belo Horizonte.