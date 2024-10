Treze alunos de judô do projeto de Formação Esportiva do Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre irão disputar o 11º Meeting Interestadual Interclubes, que acontecerá em São José-SC, entre os dias 1º e 3 de novembro. A competição faz parte do calendário da Federação Catarinense de Judô e reunirá mais de dois mil judocas dos estados da Região Sul do Brasil e de São Paulo.