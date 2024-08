O Inter está avançando na contratação do lateral-direito Nathan, 22 anos, que pertence ao Santos, mas estava atuando no Famalicão, da Primeira Divisão de Portugal. O jogador de 1m83cm deve ser emprestado por uma temporada, com opção de compra ao final do vínculo. A informação foi divulgada pelo portal De Olho No Peixe.