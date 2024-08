Uma nova conversa está agendada para tratar do retorno de D'Alessandro ao Inter. A coluna recebeu a informação de que o ídolo Colorado esteve em contato com clube na tarde desta terça (20), mas não há confirmação de que o encontro tenha sido presencial. O argentino ocuparia o cargo de diretor esportivo, no lugar de Magrão, demitido em 11 de agosto.