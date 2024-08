O cargo de executivo ganha cada vez mais espaço no mundo do futebol. Como o próprio nome diz, é a função responsável por executar as diretrizes do projeto esportivo de um determinado clube. Cabe ao profissional mapear o mercado e contratar jogadores, mas não só isso. É dever pensar o desenvolvimento dos atletas desde a base, passando pela transição ao profissional, além de estar atento às questões estruturais da instituição.