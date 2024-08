Em meio ao alívio por ter vencido a primeira partida após dois meses e, com isso, subido na tabela do Brasileirão, o Inter sabe que tem um problema a resolver como resquício do 2 a 1 sobre o Juventude. Seu principal jogador, contratação mais badalada, precisou ser substituído no intervalo após ser vaiado por perder um pênalti e aumentar sua lista de partidas ruins. O clube como um todo, da direção à torcida, precisa cuidar do caso Valencia.